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Van'da 18 yıldır 'Öldürme' suçundan aranan şahıs Ankara'da yakalandı

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Van'da 18 yıldır 'Öldürme' suçu faili olarak aranan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz ve ısrarlı çalışması sonucu Ankara'da yakalandı.

Van'da 18 yıldır 'Öldürme' suçundan aranan şahıs Ankara'da yakalandı

VAN - Van'da 18 yıldır 'Öldürme' suçu faili olarak aranan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz ve ısrarlı çalışması sonucu Ankara'da yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından uzun süredir aranan 2 şahsın, titiz ve ısrarlı takip sonucu yakaladığı belirtildi. Açıklamada, "Kasten Öldürme" suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Van'ın Tuşba ilçesinde, "Öldürme" suçu faili olan ve 18 yıldır aranan şahıs ise Ankara'da yakalanarak adli birimlere teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada, JASAT tarafından 2024 yılında hapis cezası ile aranan 11 şahıs Hırsızlık", 12 şahıs "Dolandırıcılık", 4 şahıs "Yağma", 3 şahıs "Cinsel suçlardan", 3 şahıs "Öldürme", 60 şahıs ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 93 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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