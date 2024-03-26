Van'da 108 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 -24 Mart 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 27 olayda 108 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 6 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

Atlı birliklerin kullanıldığı sınırda devriye faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. - VAN