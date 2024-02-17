Üye Girişi
Haberler

Üsküdar'da otomobil servis minibüsüne çarptı

Güncelleme:

Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarparak takla attı.

Kaza 02.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 09 U 4346 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki 34 LCJ 955 servis minibüsüne çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Dilara T. ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Nuh Kuyusu Caddesi Kadıköy istikameti trafiğe kapandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Samet Demirtaş, "Işıklar yanmıyordu gece olduğu için. Aracın hızla gelmesi sonucu bir ses geldi. Dönemeçte takla attı ve servis aracına vurdu. Geldiğimizde durumları iyiydi, bir şeyleri yoktu. Servis aracında kimse yoktu. Takla atan otomobilde 2 kişi vardı. Ben geldiğimde 5-10 saniye içinde çıktılar. Durumlarında pek bir şey yok, ufak tefek kanamalar var" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Üsküdar İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar! Gardaşov diziden ayrılıyor mu? Gardaşov neden yok? Numeroloji nedir? Numeroloji hesaplama ve sayıların anlamları 8 Mayıs hangi burç? 8 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 8 Mayıs olanların burcu nedir? 7 Mayıs hangi burç? 7 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 7 Mayıs olanların burcu nedir? 6 Mayıs hangi burç? 6 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 6 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 6 Mayıs hangi burca ait? 5 Mayıs hangi burç? 5 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 5 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 5 Mayıs hangi burca ait? 4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 4 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 2 Mayıs hangi burç? 2 Mayıs'ta doğanlar hangi burçtur? 2 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? Masa başında çalışanların yakalandığı hastalıklar! Masa başı hastalıkları! Ofis çalışanlarının meslek hastalıkları Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulmasına iyi gelen şeyler! Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulması egzersizleri! Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür? Parkinson evreleri nelerdir? Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri ilk evre belirtileri! Akciğer kanseri 4 evre ölüm belirtileri nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title