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Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 280 gram sentetik uyuşturucu, Afyon sakızı, hassas terazi ve 20 bin 920 lira ele geçirildi.