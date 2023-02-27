Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı UŞAK - Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Banaz ilçesi yakınlarında A.B. idaresindeki 64 FL 509 plakalı otomobil, M.S. idaresindeki 43 HV 501 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler A.B. ve M.S. ile araçlarda bulunan 2 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Banaz Uşak 3. Sayfa Haberler

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