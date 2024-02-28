Uşak'ta Kaçak Alkol Operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 334 şişe el yapımı alkol, 64 litre kaçak etil alkol, 19 litre el yapımı viski, 15 litre el yapımı sahte alkol ve 50 adet kaçak alkol araması ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK