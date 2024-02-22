Uşak'ta 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Bu çalışmalar sonucunda, 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde yağma suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından B.K. çıkarıldığı adli mercilerle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK