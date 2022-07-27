Ukrayna, Herson'daki Antonivka Köprüsü'nü vurdu

Ukrayna ordusu, Herson'da Rusya için kritik öneme sahip Antonivka Köprüsü'nü vurdu.

Ukrayna, Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği Herson'u geri almak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Dinyeper Nehri üzerinde yer alan ve Rusya'nın bölgedeki kuvvetlerine takviye yapmak için kullandığı Antonivka Köprüsü'nü vurdu. Köprünün üzerindeki yolda hasar meydana geldiği kameralara yansıdı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprünün hedef alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "İşgalciler Dnipro Nehri boyunca yüzmeyi öğrenmeli ya da hala mümkünken Herson'dan ayrılmalılar. Üçüncü bir uyarı olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Köprü, Herson'un Rusya'nın kontrolünde kalması ve bölgeye ikmal yapılabilmesi için önemli olarak görülüyor. - HERSON