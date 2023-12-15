Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde bir milletvekili, Keretskovsky köy meclisindeki toplantıya getirdiği 3 el bombasını patlatması sonucu 26 kişi yaralandı. Olayda yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'da Milletvekili Tarafından Gerçekleştirilen El Bombası Saldırısında 26 Kişi Yaralandı

Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde bir milletvekili, Keretskovsky köy meclisindeki toplantıya getirdiği 3 el bombasını patlatması sonucu 26 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde Mukachevo ilçesine bağlı Keretskovsky köy meclis toplantısında bir vekil toplantının yapıldığı salona el bombaları ile geldi. Toplantıyı sessizce kapının önünde dinlemeye başlayan milletvekili bir süre sonra cebinden bombalarını çıkardı. Kimseyle polemiğe girmeden el bombalarının pimini çeken milletvekili el bombalarını toplantıya katılanların oturduğu sandalyelerin altına attı. Bombalar saniyeler içerisinde patlarken ortalık savaş alanına döndü.

Olayda yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KİEV