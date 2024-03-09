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Tuzla'da Lüks Otomobil ile 318 km Hıza Ulaşan Sürücüye Para Cezası

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Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan ve o tehlikeli anları sosyal medyada yayınlayan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası kesildi.

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan ve o tehlikeli anları sosyal medyada yayınlayan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası kesildi.

Tuzla Akfırat'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde lüks bir araç sürücüsü 318 km hıza ulaşarak makas attı. Trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada yayınlayan sürücünün, C.S.Ç isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Şahsa yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince makas atmak maddesinden 6 bin 439 TL, belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439 TL, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden 690'ar TL olmak üzere toplam 14 bin 258 TL para cezası uygulandı.

Şüpheli C.S.Ç'nin, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Tuzla Güvenlik Ceza Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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