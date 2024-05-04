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Tuzla'da 8 Ton Midye Ele Geçirildi

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Tuzla Şifa Mahallesi'nde bir tırın kasasında, 400 çuvalda yaklaşık 8 ton midye ele geçirildi. Tır şoförü hakkında 26 bin 242 TL para cezası uygulandı.

Tuzla Şifa Mahallesi'nde bir tırın kasasında, 400 çuvalda yaklaşık 8 ton midye ele geçirildi. Tır şoförü hakkında 26 bin 242 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuzla Şifa Mahallesinde bir tır kasasına deniz canlısı midye yüklendiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. 3 Mayıs tarihinde Tuzla Şifa Mahallesinde tespiti yapılan tıra yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda, sevk ve idaresini sağlayan tır şoförü S.G. yakalandı. Tır kasasında bulunan "Kara Kıllı Midye" diye tabir edilen 400 çuval yaklaşık 8 ton ağırlığında midye muhafaza altına alındı. Midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrardan denize dökülme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca yapılan operasyonun tek seferde en fazla midye ele geçirme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili yakalanan S.G. isimli şahıs hakkında, 1380 sayılı kanunun "Kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakledenler" maddesi uyarınca 26 bin 242 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tuzla Çevre Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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