Avrupa'da yapılan taksi çağrıları Türkiye'den yönlendiriliyor

Avrupa'nın 3 ülkesindeki 18 şehrin ticari taksi çağrıları, Türkiye'deki 3 farklı ilde kurulan çağrı merkezlerinden yönlendiriliyor.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin toplam 18 farklı şehrinde ticari taksi çağıranların aradıkları 44, 33, 22 gibi çağrı telefonları, Türkiye'nin Düzce, Sakarya ve Bartın şehirlerinde bulunan merkezlerdeki Almanca bilen çalışanlar tarafından cevaplanıyor. Taksi isteyen kişinin adresini alan merkez çalışanları, bölgeye en yakındaki ticari taksiyi yönlendirerek, kişilerin en sorunsuz bir şekilde taksiye ulaşmasını sağlıyor. Düzce merkezli kurulan ve 6 yıldır Avrupa'ya hizmet veren çağrı merkezinin Sakarya ve Bartın'daki şubelerinde çalışan toplam 300 kişi, gece gündüz Avrupa'dan gelen çağrılarına cevap vererek, ticari taksi trafiğini yönetiyor.

Türkiye'deki çağrı merkezlerinde görevli çok iyi düzeyde Almanca bilen personel gelen çağrıları, müşterilerin en yakınındaki taksiye ulaştırıyor.

ÖNCELİK ALMANCA BİLEN İLLERDE

Gelen çağrıların yoğunluğu sebebiyle çağrı merkezlerinde Türkiye'de çok iyi Almanca bilen eleman ihtiyacı devam ediyor. Avrupa'da en çok konuşulan diller arasında bulunan Almanca'nın bu bakımdan potansiyeli oldukça yüksek görünüyor.