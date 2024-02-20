Tunceli'de Narkotik Köpeği Fırtına Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Tunceli'de narkotik köpeği Fırtına, kentte zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Fırtına ile yapılan aramalarda son bir haftada 3 kilogram 503 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü, kentte vatandaşların sağlığına göz diken zehir tacirleriyle kararlı şekilde mücadele ediyor. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik köpeği Fırtına ise, bu mücadelenin önemli bir parçası. Fırtına ile son bir haftada yapılan aramalarda 3 kilogram 503 gram kubar esrar ele geçirilirken, zehir tacirlerine yönelik operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi. - TUNCELİ