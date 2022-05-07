Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde Kaymakam Polat Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici nezaretinde yapılan denetimlerde sürücülere emniyet kemeri ve yayaya öncelik vermeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Payas Özkul Çolak Caddesi üzerinde sürücülere emniyet kemeri ve yaya geçitleri konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Programa Payas İlçe Kaymakamı Polat Kara, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici de iştirak etti. Emniyet Müdürü Ekici, sürücü ve yolculara araçta mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiğini hatırlatarak, "Trafik kazalarının bir çoğu aşırı süratten kaynaklanıyor, emniyet kemeri bu tür kazalarda hayat kurtarıyor" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa