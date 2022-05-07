Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Trafik Haftası'nda emniyet kemeri uyarısı

Hatay'ın Payas ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde Kaymakam Polat Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici nezaretinde yapılan denetimlerde sürücülere emniyet kemeri ve yayaya öncelik vermeleri konusunda uyarılar yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde Kaymakam Polat Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici nezaretinde yapılan denetimlerde sürücülere emniyet kemeri ve yayaya öncelik vermeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Payas Özkul Çolak Caddesi üzerinde sürücülere emniyet kemeri ve yaya geçitleri konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Programa Payas İlçe Kaymakamı Polat Kara, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici de iştirak etti. Emniyet Müdürü Ekici, sürücü ve yolculara araçta mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiğini hatırlatarak, "Trafik kazalarının bir çoğu aşırı süratten kaynaklanıyor, emniyet kemeri bu tür kazalarda hayat kurtarıyor" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Haftası, Hisarcık, Hatay, Payas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title