Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi - Haberler

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Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ikazlarının ardından Siirt'te, Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Toz taşınımı nedeniyle Ankara- Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi

SİİRT - Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ikazlarının ardından Siirt'te, Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte Ankara-Siirt seferini yapan uçak Batman Havalimanı'na indi.

Siirt'te sabah etkili olan toz taşımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken uzmanlar, toz bulutlarının kenti yarın terk etmesini beklediklerini belirtti. Uzmanlar, bu durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı ve kalp hastalığı olan bireylerin önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

Meteoroloji, Batman, Ankara, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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