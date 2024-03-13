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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarıçerçevesinde Tosya ilçesinde 6 şahsın üst ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, satışa hazır 28 paket halinde 247 gram kannabinoid, metamfetamin, kubar esrar, sentetik ecza hapı ve extacy ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 6 şüpheli şahıs, gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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