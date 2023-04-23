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Tortumda ahır çöktü

Tortumda ahır çöktü

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'un Tortum ilçesinde çöken ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Erzurum'un Tortum ilçesinde çöken ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kazandere Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde Oktay Yalçın'a ait ahır çöktü. Ahırın çöktüğünü gören vatandaşlar tarafından Tortum Belediyesine bilgi verildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte ahıra müdahale etti. Afad'a bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen AFAD ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalarda ahırda bulunan 12 hayvandan 3'ü ölü olarak çıkarıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Oktay Yalçın Erzurum AFAD 3. Sayfa Haberler

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