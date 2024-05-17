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Tokat'ta hatalı sollama yapan araca çarpmamak için direksiyon kıran sürücü takla attı

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Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş'te meydana gelen kazada, hatalı sollama yapan bir araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobilin takla atmasına neden oldu. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ve trafik ekipleri müdahalede bulundu.

Tokat'ta hatalı sollama yapan araca çarpmamak için direksiyon kıran sürücü takla attı.

Kaza, Tokat- Sivas karayolu Kızıliniş'te meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan bir araca çarpmamak için direksiyonu kıran bir sürücü sürücü, otomobilin takla atmasına neden oldu. Ters dönen aracın sürücü hafif yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, trafik ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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