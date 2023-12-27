Tokat'ta 5 köyün elektrik direği parçalarını çalan şüpheli serbest bırakıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan 5 köyün elektrik direklerinden çalınan denge profili parçalarını çalan şüpheli, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Tokat'tın Erbaa ilçesinde 5 köyün 15 elektrik direğinden denge profili kısımlarını çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Tokat'ın Erbaa İlçesinde bulunan yüksel gerilim hatlarının direklerin de bulunan denge profili parçaları yaklaşık 10 gün önce çalındı. Firmaya ait ekiplerin rutin kontrolleri sırasında 5 köyde 15 direğin parçalarının çalındığının belirlenmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. JASAT ekipleri direk parçalarını çaldığı iddiasıyla S.M. isimli şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT