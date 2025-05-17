Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
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Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni ürün eklendi. Listeye eklenen oda kokusunun "Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar" riskli sınıfında yer aldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ediyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir oda kokusu ekledi.

ÜRÜN GRUBU: Oda Kokusu

FİRMA: Tan Invest Dış Ticaret Anonim Şirketine

FİRMA ADRESİ: Esentepe Mah. Ecza Sk. Safter İş Hanı Blok No:6 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul

MARKA: Bella Maison

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod No: 8681790062618

ÜRÜN ETİKET ADI: ÜRÜN TANIMI: Bella Maison Marka Black Oud Oda Kokusu(Barkod No: 8681790062618)

MENŞE ÜLKE: Türkiye

TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır.

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

ALINAN ÖNLEMİN TARİHİ: 02.05.2025

İLGİLİ MEVZUAT

7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu , Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Ve Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı bazı ürünleri toplatma kararı aldı

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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