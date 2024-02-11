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Test sürüşündeki otobüs alev alev yandı

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde test sürüşü yapılan otobüsün motor bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Test sürüşündeki otobüs alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolunda test sürüşü yapılan otobüsün motor bölümü alev alev yandı.

D-650 kara yolu Ferizli ilçesi Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda, test sürüşü yapılan otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüsten çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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