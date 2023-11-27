Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

SAMSUN'un Terme ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

SAMSUN'un Terme ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili H.H. ve M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.