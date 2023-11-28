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Terme'de firari uyuşturucu taciri yakalandı

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Samsun'un Terme ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.P., kimlik kontrolünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

SAMSUN'un Terme ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.P., kimlik kontrolünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnadında E.P.'ye yaptığı kimlik kontrolünde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Samsun Terme Güvenlik 3. Sayfa Haberler

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