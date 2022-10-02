Son dakika haber! TEM ve NSM'den uzun namlulu silahlarla şok uygulama

Son dakika 3. sayfa haberine göre TEM ve NSM'den uzun namlulu silahlarla şok uygulama Aksaray'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun namlulu silahlarla şehrin birçok noktasında eş zamanlı şok uygulamalar yaptı.

TEM ve NSM'den uzun namlulu silahlarla şok uygulama

AKSARAY - Aksaray'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun namlulu silahlarla şehrin birçok noktasında eş zamanlı şok uygulamalar yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde şok uygulamalar gerçekleştirildi. Kentin giriş ve çıkışlarında gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar tek tek durduruldu. Uzun namlulu silahlarla nöbet tutulan uygulama noktalarında durdurulan araçlarda ilk olarak TEM ekiplerince sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması yapılırken, NARKO ekiplerince şahıslar üzerinde aramalar yapıldı. Sorgu ve üst aramalarının ardından hassas burunlu narkotik köpeği "İrma" araçların hem içeriden hem de dışarıdan aramasını gerçekleştirdi. Uygulamalar çerçevesinde sürücü ve yolcular huzur-güven ortamının sağlanması adına ekipler tarafından bilgilendirildi. Yüzlerce araç sürücüsü trafik ekiplerince de sorgulanırken, kentin giriş ve çıkışlarındaki uygulamalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü, "Kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şehrimizin huzur ve güven ortamının sağlanması adına çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek resmi internet siteleri üzerinden paylaşımda bulundu.