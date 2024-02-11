Tel Aviv'de Esir Protestosu: Göstericiler Otoyolu Kapattı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda göstericiler otoyolu ateş yakarak ve barikat kurarak kapatırken, Netanyahu hükümetine de seçim çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki esirlerin durumu belirsizliğini koruyor. İsrail'de savaş karşıtı esir yakınları ise protesto gösterilerine devam ediyor. Başkent Tel Aviv'de otoyolu ateş yakarak ve barikatlar kurarak kapatan göstericiler, esir anlaşması talep ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine seçim çağrısı yaptı. Acil durum sinyali anlamına gelen "SOS" ile "Yardım edin" yazılı pankartlar taşıyan göstericilere sert müdahalede bulunan İsrail polisi, 7 kişiyi tutuklarken, 5 kişiye de trafiği engelleme suçundan para cezası kesti. - TEL AVİV