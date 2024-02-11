Üye Girişi
Haberler

Tel Aviv'de Esir Protestosu: Göstericiler Otoyolu Kapattı

Güncelleme:

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda göstericiler otoyolu ateş yakarak ve barikat kurarak kapatırken, Netanyahu hükümetine de seçim çağrısı yaptı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda göstericiler otoyolu ateş yakarak ve barikat kurarak kapatırken, Netanyahu hükümetine de seçim çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki esirlerin durumu belirsizliğini koruyor. İsrail'de savaş karşıtı esir yakınları ise protesto gösterilerine devam ediyor. Başkent Tel Aviv'de otoyolu ateş yakarak ve barikatlar kurarak kapatan göstericiler, esir anlaşması talep ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine seçim çağrısı yaptı. Acil durum sinyali anlamına gelen "SOS" ile "Yardım edin" yazılı pankartlar taşıyan göstericilere sert müdahalede bulunan İsrail polisi, 7 kişiyi tutuklarken, 5 kişiye de trafiği engelleme suçundan para cezası kesti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tel Aviv İsrail Gazze İsrail 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne? Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Anneler günü ne zaman 2024? Bu yıl anneler günü hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak? Berat kandili ne zaman 2024? Berat kandili bu yıl hangi tarihe denk geliyor? Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 11 Şubat dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title