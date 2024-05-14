Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ merkezli organize suç örgütü çökertildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-45' operasyonlarında, Hakan Uslu'nun elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-45" operasyonlarında, elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

 ABD ordusunda bir binbaşı, İsrail saldırılarına verilen destek nedeniyle istifa etti

ABD ordusunda bir binbaşı, İsrail saldırılarına verilen destek nedeniyle istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title