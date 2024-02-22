Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kız Öğrencilere KADES Broşürü Dağıttı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kız öğrencilere yönelik KADES broşürü dağıtarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince, KADES tanıtımının yapılabilmesi ve suçla mücadele faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, toplumsal bilincin artırılmasına yönelik faaliyetler devam ediyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 150 kız öğrenciye KADES broşürü dağıtımı ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. - TEKİRDAĞ