Son dakika haberi: Otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralıTEKİRDAĞ Tekirdağ'da otomobilin çarptığı hafif ticari aracın yandan 2 teker üzerinde durup tekrar doğrulanması anbean kameralar yansıdı. Otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı TEKİRDAĞ Tekirdağ'da otomobilin çarptığı hafif ticari aracın yandan 2 teker üzerinde durup tekrar doğrulanması anbean kameralar yansıdı. Kaza sonucunda 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan beyaz köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.H. İdaresindeki 34 YHT 33 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olup benzinliğe girmek isteyen E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilecek konuma gelen hafif ticari araç, bir süre yandan 2 teker üzerinden ilerleyerek 4 teker üzerine doğrulanarak savruldu. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza sonrası araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de kaza bölgesinde kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza sonrası hareket kabiliyetini kaybeden araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ Tekirdağ Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.