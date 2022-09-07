Son dakika haberi: Otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
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Son dakika haberleri... Otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralıTEKİRDAĞ Tekirdağ'da otomobilin çarptığı hafif ticari aracın yandan 2 teker üzerinde durup tekrar doğrulanması anbean kameralar yansıdı.
Otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da otomobilin çarptığı hafif ticari aracın yandan 2 teker üzerinde durup tekrar doğrulanması anbean kameralar yansıdı. Kaza sonucunda 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan beyaz köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.H. İdaresindeki 34 YHT 33 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olup benzinliğe girmek isteyen E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilecek konuma gelen hafif ticari araç, bir süre yandan 2 teker üzerinden ilerleyerek 4 teker üzerine doğrulanarak savruldu.
O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza sonrası araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Polis ekipleri de kaza bölgesinde kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaza sonrası hareket kabiliyetini kaybeden araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.