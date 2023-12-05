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Tekirdağ'da Uyuşturucu, Silah ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

5 Aralık 2023 15:20 Son Güncelleme: 15:21 Abone Ol

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu, silah ve elektronik sigara ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde yapılan kaba üst aramasında 8 gram uyuşturucu madde bulunan E.D. ve 4 gram esrar bulunan M.N.Ç. gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçta ise el yapımı tabanca ve fişekler bulundu. Kapaklı ilçesinde ise bir araçta 26 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.