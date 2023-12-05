Tekirdağ'da Uyuşturucu, Silah ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu, silah ve elektronik sigara ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde yapılan kaba üst aramasında 8 gram uyuşturucu madde bulunan E.D. ve 4 gram esrar bulunan M.N.Ç. gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçta ise el yapımı tabanca ve fişekler bulundu. Kapaklı ilçesinde ise bir araçta 26 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve elektronik sigara ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ilçesinde kaba üst araması yapılan E.D isimli şahsın üzerinde 8 gram uyuşturucu ve M.N.Ç isimli şahsın üzerinde ise 4 gram esrar olmak üzere toplamda 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde de durdurulan araçta 9 mm çapında el yapımı tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde, 26 adet elektronik sigara ele geçirildi.
3 ayrı olaydaki şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ