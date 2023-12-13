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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Zehir Taciri Tutuklandı

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Tekirdağ'da il genelinde düzenlenen operasyonlarda 123 şahsa işlem yapılırken, 18 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son haftalarda Narko Timler tarafından gerçekleştirilen 86 operasyonda ise 16 kilo esrar, 3 bin 500 adet sentetik hap, 500 gram metamfetamin, 300 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabancı, 3 adet av tüfeği, 25 bin TL para ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Tekirdağ'da il genelinde düzenlenen operasyonlarda 123 şahsa işlem yapılırken, 18 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son haftalarda gerçekleştirdiği operasyonlar ile uyuşturucuya darbe vurdu.

Son haftalarda Narko Timler tarafından il genelinde gerçekleştirilen 86 operasyonda 16 kilo esrar, 3 bin 500 adet sentetik hap, 500 gram metamfetamin, 300 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabancı, 3 adet av tüfeği, 25 bin TL para ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Toplamda 86 operasyonda 123 şahsa işlem yapılırken, 18 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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