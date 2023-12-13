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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Zehir Taciri Tutuklandı

13 Aralık 2023 09:22 Güncelleme: 09:24 Abone Ol

Tekirdağ'da il genelinde düzenlenen operasyonlarda 123 şahsa işlem yapılırken, 18 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son haftalarda Narko Timler tarafından gerçekleştirilen 86 operasyonda ise 16 kilo esrar, 3 bin 500 adet sentetik hap, 500 gram metamfetamin, 300 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabancı, 3 adet av tüfeği, 25 bin TL para ve çok sayıda mermi ele geçirildi.