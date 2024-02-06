Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Kapsül Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahsın evinde yapılan aramada 2 bin 786 adet kapsül ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, narkotik suçlarla mücadele suçlarıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen M.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada; 22 ilaç tabletinde toplam 308 adet kapsül, 177 adet ilaç tabletinde 2 bin 478 adet kapsül olmak üzere toplamda 2 bin 786 adet kapsül ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edinilen 5 bin 470 liraya el konulurken, M.Y. isimli şahıs Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ