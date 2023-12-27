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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada kamyon ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü şans eseri ezilmekten kurtuldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, U.K. idaresindeki kamyon, R.Ş. yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet kamyonun altına girerken, sürücüsü şans eseri ezilmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Caddesi Motosiklet Tekirdağ Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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