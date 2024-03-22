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Tekirdağ'da Kamyonla Okul Servisi Çarpıştı: İki Öğrenci Yaralandı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla çarpışan okul servis minibüsünde iki öğrenci yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ergin Sokak'tan çıkan E.D. idaresindeki 34 DRL 001 plakalı kamyon ile Gündoğdu Caddesi'nde seyreden C.A. yönetimindeki okul servis minibüsü çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine ambulanslar sevk edildi. Camları patlayan minibüste 2 öğrenci hafif yaralandı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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