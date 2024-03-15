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Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Makaron ve Kilolarca Tütün Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan bir operasyonda, bandrolsüz içi tütün ile doldurulmuş makaron imali ve satışı yaptığı değerlendirilen bir şahsın ev ve iş yerlerinde binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir adrese kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Bandrolsüz içi tütün ile doldurulmuş makaron imali ve satışı yaptığı değerlendirilen C.Ş.A. isimli şahsın ikametinde ve iki iş yerinde yapılan aramada; 3 adet sigara sarma makinesi, 64 bin 980 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 122,5 kilogram kıyılmış tütün, 102 bin 800 adet içi boş makaron, 1 adet elektronik sigara ve 17 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Şüpheli C.Ş.A. gözaltına alınarak gerekli adli işlemlere başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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