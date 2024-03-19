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Tekirdağ'da 230 bin adet dolu makaron ele geçirildi

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Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde yapılan çalışmalarda 230 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi. Ayrıca, 370 paket gümrük kaçağı sigara, 10 paket gümrük kaçağı puro ve 6 adet elektronik sigara da bulundu.

Tekirdağ'da 230 bin adet dolu makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde kaçak sigaraya yönelik yapılan çalışmalarda 230 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda, 230 bin 600 adet dolu makaron, 370 paket gümrük kaçağı sigara, 10 paket gümrük kaçağı puro, 6 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Aramalarda 2 şüpheli şahıs haklarında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Güvenlik Suç Polis Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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