Tekirdağ'da 230 bin adet dolu makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde kaçak sigaraya yönelik yapılan çalışmalarda 230 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda, 230 bin 600 adet dolu makaron, 370 paket gümrük kaçağı sigara, 10 paket gümrük kaçağı puro, 6 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Aramalarda 2 şüpheli şahıs haklarında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.