Tekirdağ Çorlu'da Sürücü Rahatsızlanarak Trafik Kazası Geçirdi

Tekirdağ Çorlu'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, Alipaşa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Kayan kavşağı istikametinden Çetin Emeç Bulvarı istikametine seyreden Fatme Yıldız (60) idaresindeki TX 1357 TM plakalı (Bulgaristan) otomobil, sürücüsünün rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Fatme Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ