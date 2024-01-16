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Tekirdağ Çorlu'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

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Çorlu'da meydana gelen zincirleme kazada 10 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ Çorlu'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu Çevre Yolu üzeri Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden bir otomobil başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kayganlaşan zeminde savruldu. Bu sırada aynı yönde seyreden çok sayıda araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan 2 aracın olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Kaza sonrası yaralanan 1 sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik 1 saat boyunca olumsuz etkilendi. Araçların çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Zincirleme kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hürriyet Tekirdağ Çorlu Yaralanma Trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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