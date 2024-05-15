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Tayland'da Otopark Faciası

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otoparkta yaşanan panik anında, bir araç dördüncü kattan sokağa düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, herhangi bir yaralanma olmaması facianın önüne geçti.

Tayland'da bir otoparkta paniğe kapılan sürücünün çaptığı park halindeki bir araç, dördüncü kattan sokağa düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kimsenin yaralanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir hastanenin katlı otoparkında boş yer arayan bir sürücü, arkadan bir aracın yanaşması üzerine panik yaparak park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otoparkın koruma bariyerlerini aşan araç, dördüncü kattan sokağa düştü. Olay sırasında otomobilin içinde ve sokakta kimsenin olmamasıyla yaralanma ve can kaybının önüne geçildi. Kazaya neden olan sürücünün ise panik atak geçirdiği öğrenildi.

Park halindeki araca çarpan sürücü verdiği ifadede, arkadan başka bir aracın yanaşması sonucu paniğe kapıldığını, gaza gereğinden fazla basarak kontrolü kaybettiğini belirtti ve otoparktan düşen aracın sahibinden özür diledi. Dördüncü kattan yola çakılarak hurdaya dönen otomobilin sahibinin ise hastane personeli olduğu, ikili arasında anlaşmaya varıldığı öğrenildi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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