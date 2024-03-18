Tatvan'da panelvan araç park halindeki araçlara çarptı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen panelvan araç, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonu mevkiinde kontrolden çıkan Sinan İder yönetimindeki 48 AHF 461 plakalı panelvan, park halinde bulunan 13 AAP 126 plakalı panelvan ile 31 U 5873 plakalı otomobile çarptı. Çarpmayla birlikte savrulan panelvan, caddedeki bir iş yerine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Sinan İder'in hafif yaralandığı kazada, araçlar ve iş yerinde hasar oluştu. Kaza esnasında vatandaşların iftarda olması büyük bir faciayı önledi. - BİTLİS