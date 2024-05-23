Tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü

ERZURUM - Erzurum'da bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Çaykara caddesinde iş merkezinde bulunan ofiste baba Fahrettin A. ile oğlu M.T.A arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 ve polis ekipleri babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis M.T.A'yı gözaltına alırken babanın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü.