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Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Ankara yolu üzerinde H.E. (75) idaresindeki 33 ARZ 481 plakalı Ford marka hafif ticari araç, S.K. idaresindeki 33 ACA 084 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü H.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan Z.A. (62) isimli kadın olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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