Tali yoldan çıkan araç kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tali yoldan çıkan araç kazaya sebep olurken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova çevre yolunda meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüsü henüz bilinmeyen 67 LJ 608 plakalı Opel marka otomobil ile Filyos istikametinden gelen ana yolda seyir halinde olan 67 AS 438 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada R.A., A.K.K., N.A. ve diğer araçtaki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servisi ve jandarma olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan kişiler Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kısa süreliğine kapanırken araçların çekici tarafından çekilmesiyle yol akışı tekrar sağlandı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK