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Suruç'ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir sürücü, motosiklet üzerinde motosiklet taşıyarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosiklet üzerinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, Suruç ilçesi Aligör Mahallesinde yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Yol boyu bir eliyle sürdüğü motosikleti, diğer eliyle de üstünde taşıdığı motosikleti tutmaya çalışan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği görüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet Şanlıurfa Suruç Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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