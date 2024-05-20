Suruç'ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosiklet üzerinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, Suruç ilçesi Aligör Mahallesinde yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Yol boyu bir eliyle sürdüğü motosikleti, diğer eliyle de üstünde taşıdığı motosikleti tutmaya çalışan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği görüldü. - ŞANLIURFA