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Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 97 afet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 97 afet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Polis Merkezi ekipleri Yenidoğan Mahallesi Pınar Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 97 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan A.C. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenidoğan Samsun 3. Sayfa Haberler

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