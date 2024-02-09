Sultangazi'de Yan Yatan Tırın Hurda Demirleri Yola Döküldü

Sultangazi'de tonlarca ağırlıkta hurda demir yüklü tır, sürücünün viraja alamaması nedeniyle yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, devrilen tırdaki hurda demirler yola döküldü.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Taşocağı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 US 040 plakalı tırın sürücüsü İsmet Soylu, yüklediği hurda demirle seyir halindeyken Taşocağı yolu mevkii Habibler mahallesi bağlantı yolu üzerinde virajı alamayınca yan yattı. Devrilen tırda bulunan tonlarca ağırlıktaki demir yola döküldü. Kazada şans eseri trafiğin yoğun olmaması nedeniyle kimse zarar görmezken sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve vinç ekipleri sevk edilirken, yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Yan yatan tır olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik ise yaklaşık 3 saat aranın ardından yeniden açıldı. Kaldırılan tırın üzerindeki yükün tonajının belirlenmesi için kantara götürüldüğü, sürücüye ise ise tırın aşırı yük taşıması gerekçesiyle 26 bin lira ceza kesildiği öğrenildi. - İSTANBUL