Sultanbeyli'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Sultanbeyli'de bir önceki günden husumetli olan iki ailenin kavgasında silahlar konuştu. Bir kişinin yaralandığı kavga anı kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de husumetli komşu ailelerin kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı

Kavga anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir önceki günden husumetli olan iki ailenin kavgasında silahlar konuştu. Bir kişinin yaralandığı kavga anı kameraya yansıdı.

Olay 21.20 sularında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceki gün bir kızın darp edilmesinden kaynaklanan olaydan dolayı husumetli olan iki komşu aile birbirine girdi. Kavga sırasında cadde üzerinde bulunan bir dükkanın da camları kırıldı. Olayda bir kişi yaralandı.

Silahların da kullanıldığı kavgada bir kişi kolundan vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken kavgaya karışan iki taraf gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Ekipler incelemede çok sayıda mermi kovanı buldu. İncelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Silahlı kavga kamerada

Sultanbeyli'de bir kişini yaralandığı silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde silah sesleri duyulduğu dikkat çekerken kavga anı kameraya yansıdı. Olayla ilgili konuşan Ömür Torun, "Olay anını görmedim. Olay kimin arasında çıktı bilmiyorum ama buranın iki sokak arkasında oturuyorum. Kurşunlama seslerini duydum daha sonrasında buraya geldim. Baktım emniyet güçleri burada mahalle sakinleri burada. Yaralılara Allah şifa versin. İki genç arasında olduğunu duyduk. Yakınları ayırmak için olaya karışmış" şeklinde konuştu.