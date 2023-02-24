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Sulama havuzuna düşen genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Sulama havuzuna düşen genç hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen genç hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen genç hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Tırtar Mahallesi Azimli mevkisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan Çetin (29), arkadaşı M.G. ile tamirat yapmak için geldiği sulama havuzunun içine düştü. Çetin'in havuza düştüğünü fark eden M.G. telefonla yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Çetin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Çetin, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Çetin Mersin 3. Sayfa Haberler

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