Sosyal medya üzerinden vize dolandırıcılığına yakalanan şüpheliler yakalandı
Sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'vize işlem merkezi' sayfasından, Avrupa ülkelerine gitmek isteyenleri yaklaşık 1,5 milyon TL dolandıran 3 şüpheli, Erzincan'da yakalandı.
Sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'vize işlem merkezi' sayfasından, Avrupa ülkelerine gitmek isteyenleri yaklaşık 1,5 milyon TL dolandıran 3 şüpheli, Erzincan'da yakalandı.
Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen bazı kişiler, sosyal medyada karşılaştıkları reklamlarla ulaştıkları 'vize işlem merkezi' sayfasından yaptıkları işlem sonrası polisi arayıp, dolandırıldıkları ihbarında bulundu.
Bunun üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyon kapsamında Erzincan'da 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
7 kişiyi toplam 1,5 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli, Erzincan'daki işlemlerinin ardından Tunceli'de 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN