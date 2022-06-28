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Son dakika... Kaza yapan araçtan çıkanlar şoke etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Kaza yapan araçtan çıkanlar şoke etti

Son dakika haberler: Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D100 karayolunda 1 kişinin öldüğü trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde 15 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D100 karayolunda 1 kişinin öldüğü trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde 15 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Kaza, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil bilinmeyen bir sebeple takla attı. Kazada sürücü B.Ç. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Araçta yapılan kontroller sırasında 15 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet mermi, 1 adet bıçak tespit edildi. Araçtan çıkartılan silahlara el konuldu.

Ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurşunlu Çankırı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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