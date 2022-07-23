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Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

Son dakika haberleri: Çorum'un Sungurlu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Arap Ş. (66) idaresindeki 06 HF 430 plakalı otomobil, Kemallı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Muhammet Emre A. yönetimindeki 55 BMA 64 plakalı otomobile arkadan çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Arap Ş. ile yanında bulunan Lütfiye Ş.'yi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada sürücüler ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Lütfiye Ş. (63), Ebru A. (28), Beril Meva A. (2), Arap Ali G. (77) ve Gül Ö. (48) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Lütfiye Ş., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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